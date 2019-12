Non si vedeva da un mese, trovata morta in casa

CASALMAGGIORE (8 dicembre 2019) - Non la vedevano più in giro da circa un mese ma pensavano fosse lontana da casa, magari in ospedale. Invece Teresa Martelli, 62 anni, infermiera in pensione, ex dipendente dell’ospedale Oglio Po, era morta nella sua casa a Vicomoscano. L’hanno trovata oggi pomeriggio intorno alle 17 i vigili del fuoco che hanno aperto il garage di casa per entrare nell’abitazione. La donna era esanime in sala. Sul posto anche i carabinieri di Solarolo Rainerio.

