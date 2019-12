'No alle luminarie, sì al sociale'

CASALMAGGIORE (8 dicembre 2019) - «Anziché spendere inutilmente soldi per le luminarie esterne ed interne, abbiamo deciso di creare in economia le decorazioni natalizie e destinare una somma (5 mila euro, ndr) per dare un segnale di attenzione ai problemi sociali del territorio». Così, stamattina, Roberto Favalli, direttore del Centro Commerciale Padano, ha introdotto una iniziativa solidale — buoni spesa per le categorie fragili — che si pone in continuità con quanto già avviato lo scorso anno.

