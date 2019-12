Dopo la piena: a vuoto il tentativo di ripristino dell’attracco

CASALMAGGIORE (6 dicembre 2019) - Questa mattina non è andato a buon fine il tentativo di ripristinare l’equilibrio al rollìo dell’attracco turistico effettuato dalla grande autogru di una ditta privata. L’intervento di messa in sicurezza del punto d’attracco posto sul fiume Po si è reso necessario in seguito allo spostamento del molo provocato dalla recente piena che ha portato in zona dei tronchi. L’autogru si è posizionata in piazza S.Martino e Solferino, raggiungendo poi con il braccio la piattaforma di attracco.

