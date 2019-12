«Piazza rovinata e vialetti sporchi»

CASALMAGGIORE (7 dicembre 2019) - Due problemi da sistemare in città vengono segnalati in un caso — piazza Garibaldi — da Giuseppe Boles e nell’altro — il parco antistante il Polo scolastico Romani — da alcuni cittadini. Boles se la prende con i segni fatti alcune settimane fa su porfido e marciapiedi per segnalare i posteggi delle varie attrazioni della fiera: «Perché utilizzare vernici che a un mese dalla fiera sono ancora identiche? Sul porfido? Ma non ci si è pensato prima che si poteva arrecare un danno?».

L’altra problematica riguarda lo stato dei vialetti antistanti il Polo Romani.

«Nel parco — lamenta una cittadina — ormai c’è una quantità enorme di foglie e di melma scivolosa e io sono pure caduta. Nessuno vede? Nessuno provvede?».

