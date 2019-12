Il sindaco: 'Giovani coppie, venite a Gussola e non pagherete la tassa sui rifiuti'

GUSSOLA (6 dicembre 2019) - Per le giovani coppie che decideranno di abitare a Gussola ci sarà la possibilità di ottenere dalla riduzione fino all’azzeramento della tassa rifiuti dovuta per l’anno 2019. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che ha varato una serie di misure ad hoc per disincentivare il gioco d’azzardo, sostenere le fasce deboli, le giovani coppie e stimolare l’attivazione di una nuova imprenditoria locale. «Nell’ambito di quelle che sono le iniziative di carattere straordinario - afferma il sindaco Stefano Belli Franzini - anche per l’anno 2019 l’amministrazione ha deliberato una iniziativa finalizzata a erogare incentivi consistenti in riduzione/azzeramento della tassa rifiuti (Tari) dovuta per l’anno 2019. Questo per cercare di avviare una fase di rilancio del nostro piccolo comune».

