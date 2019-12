Pistola in pugno: razziata la tabaccheria di San Pietro

VIADANA (5 dicembre 2019) - In due, incappucciati, uno pistola in pugno per allontanare eventuali ficcanaso: questo l’identikit della coppia di banditi che martedì mattina ha razziato il carico di sigarette che il titolare della tabaccheria di San Pietro aveva appena ritirato dalla sede dei Monopoli di Stato di Parma.Erano circa le 9.30 quando il titolare ha parcheggiato l’auto carica di sigarette davanti alla tabaccheria. È sceso ed è entrato in negozio dove si trovavano due clienti. Uno ha scambiato due parole con il tabaccaio mentre una seconda è uscita trovandosi di fronte a una scena da film. Un malvivente aveva rotto il finestrino dell’auto del tabaccaio e con incredibile rapidità stava trasferendo il carico sull’auto del complice che lo attendeva pistola in pugno. Entrambi indossavano il passamontagna. Per coprirsi ulteriormente la fuga, i due banditi avevano preventivamente bucato le gomme dell’auto del tabaccaio in modo che non potesse mettersi al volante e inseguirli.

