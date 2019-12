Banco alimentare: 8 tonnellate di spesa solidale

CASALMAGGIORE (5 dicembre 2019) - Sono stati davvero tanti i cittadini del territorio casalasco-piadenese che sabato hanno accolto l’invito a fare un gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è povero. È successo nel corso della 23esima colletta alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Rispetto al 2018, sono stati raccolti 200 quintali di alimenti in più presso i supermercati ed esercizi commerciali del territorio: quasi 8 tonnellate, per un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare. Attivi, in tutto, 127 volontari tra cui alpini, bersaglieri e volontari di protezione civile. Sino al 10 dicembre è possibile sostenere la colletta alimentare inviando un sms o chiamando da rete fissa il numero 45582.

