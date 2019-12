Palestra polivalente in Baslenga, cantiere abbandonato

CASALMAGGIORE (5 dicembre 2019) - «Profondo rammarico per una situazione inaccettabile, ossia quella di vedere un cantiere abbandonato da oltre un mese ed in forte ritardo sulla programmazione lavori». Parole del presidente Interflumina, Carlo Stassano, rispetto alla sistemazione della palestra polivalente in Baslenga. «L’inizio lavori risale al 9 settembre 2019. Ero certo che l’Interflumina avrebbe potuto, il 14 dicembre prossimo, festeggiare l’inaugurazione nell’ambito della festa sociale 2019. Sono trascorsi tre mesi e non siamo ancora a metà dell'opera». E il prossimo 26 gennaio 2020 Interflumina dovrà annullare una gara indoor Fidal. «L’amministrazione comunale, che grazie alla vincita del bando regionale ha ottenuto 150 mila euro — l’Interflumina ne ha già versati al Comune 250 mila aprendo un mutuo con Cassa Padana —, essendo la committente dei lavori ha più volte sollecitato l'Impresa Artedil di Medolago che, purtroppo, non pare dare segni di alcuna sensibilità a riguardo». Stassano esprime «viva preoccupazione» anche a riguardo del «possibile ammaloramento che le travi in legno depositate a terra stanno subendo». Il sindaco Filippo Bongiovanni ieri mattina ha sentito l’impresa: «Il titolare mi ha detto che a causa delle recenti piogge sono rimasti indietro coi cantieri. La settimana prossima dovrebbero installare la caldaia e poi far avere il nuovo cronoprogramma».

