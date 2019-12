Finestrino dell'auto rotto, via la borsa mentre è in farmacia

CASALMAGGIORE (3 dicembre 2019) - Ha atteso che la conducente di un’autovettura parcheggiasse l’auto ed entrasse nella farmacia comunale di Casalbellotto per fare i suoi acquisti ed è entrato in azione spaccando un finestrino De per rubare una borsa lasciata all’interno dell’abitacolo. Così ha agito nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, il malvivente autore del furto. Un’azione piuttosto fulminea, la sua, visto che la cliente non si è trattenuta molto all’interno dell’esercizio commerciale.

Un furto classico, di quelli che spesso si verificano ad esempio nei pressi dei cimiteri. Anche per questo è sempre buona cosa non lasciare mai assolutamente nulla all’interno degli abitacoli delle automobili, perché possono essere un richiamo per i malviventi. Come purtroppo è avvenuto oggi. Del ladro si sono perse le tracce.

