Arriva il palazzetto dello sport

CASALMAGGIORE (4 dicembre 2019) - «A settembre 2020 partiremo con la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport». Lo ha annunciato ieri mattina il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, affiancato dall’assessore alle Politiche di Bilancio Sara Manfredi, presentando il piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022, con particolare riferimento a quanto è previsto per il prossimo anno. «Il costo dell’opera è di 3 milioni e 350 mila euro su tre anni, finanziati per metà dalla Regione Lombardia, secondo quanto previsto dall’accordo di programma. Il resto sarà coperto dall’amministrazione comunale. Ci sono in corso delle interlocuzioni con delle società sportive per contribuire alla gestione dell’impianto, che per la mattinata sarà destinato alle scuole».

