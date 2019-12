Si sottrae all'alcol test dopo l'incidente con un'auto sequestrata: denunciato

VIADANA (3 dicembre 2019) - I militari della Stazione di Bozzolo oggi hanno denunciato un 58enne italiano per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza, all’uso di sostanze stupefacenti, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli. I militari nei giorni scorsi sono intervenuti a Viadana a seguito di un incidente stradale. Gli accertamenti posti in essere hanno permesso di appurare che uno dei conducenti – senza patente poiché ritirata per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza – era alla guida della sua autovettura Kia Picanto che però, lo scorso 21 novembre, era stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca e a lui affidata.

L’uomo, trasportato presso l'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare se fosse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Al termine degli accertamenti è stato denunciato.

