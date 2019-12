Oglio Po: l'assessore Gallera a Casalmaggiore il 16 gennaio

CASALMAGGIORE (3 dicembre 2019) - Si terrà giovedì 16 gennaio alle 20.30 con l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera il consiglio comunale convocato dalla minoranza CNC-Vappina sul tema dell’Area interaziendale Casalasco-Viadanese e di come si prospetta il futuro dei reparti presenti all’ospedale Oglio-Po e del pronto soccorso. Lo ha reso noto stamattina il sindaco Filippo Bongiovanni. "Sono riuscito a ottenere la disponibilità dell'assessore per quella data. Faremo la riunione in Auditorium".

La richiesta di convocazione era stata fatta a ottobre dal gruppo Casalmaggiore la Nostra Casa-Vappina, sulla base di quanto prevede il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. I consiglieri avevano chiesto di parlare delle liste di attesa, della collaborazione tra i presidi di Casalmaggiore e di Cremona. E avevano chiesto che fossero invitati alla seduta l’assessore Gallera, il direttore generale Asst di Cremona Giuseppe Rossi, il direttore generale Asst di Mantova Raffaello Stradoni, il direttore sanitario aziendale di Cremona Rosario Canino, un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali, un rappresentante dell’assemblea dell’ambito dei sindaci dell’Oglio-Po, un rappresentante dei medici di base, i consiglieri regionali afferenti all’area. Altra richiesta l'estensione dell’invito a tutti i sindaci dell’assemblea d’ambito, ai rappresentanti del personale del presidio Oglio-Po e ai medici di base.

