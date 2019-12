Via Francigena, Devicenzi accolto a Roma dalla Raggi

MARTIGNANA DI PO (2 dicembre 2019) - Dopo mille chilometri e un’avventura durata dieci mesi, domenica Andrea Devicenzi è arrivato in Piazza San Pietro a Roma, l’ultima tappa del Cammino della Via Francigena. E lo ha fatto sulla sua unica gamba, sostenuto nell’ultimo periodo dalle stampelle tecniche di sua invenzione Katana. Ad accoglierlo, a Monte Mario, c’era anche il sindaco della Capitale Virginia Raggi.

Andrea, concluso un progetto, ne ha altri in animo. «Il più importante, quello su cui mi sto concentrando, è quello della partecipazione alle Paraolimpiadi del 2020 in Giappone. Mi sto allenando in canoa con Franco Benedini dell’OCS Cremona, per la gara K1 sui 200 metri da fermo. Si tratta di un obbiettivo molto complesso, ma io vado in canoa da trent’anni, è una grande passione che anche in questo caso mi muove. Qualificarsi non sarà semplice, servono tempi particolari, ma da qui al prossimo settembre ce la metterò tutta».

