Trasporto eccezionale sul ponte fotografato dal sindaco

CASALMAGGIORE (2 dicembre 2019) - Trasporto eccezionale 'beccato' dal sindaco Filippo Bongiovanni sul ponte di Po, dove è vietato il transito a quel tipo di mezzi. Lo ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook: "Nel rientrare verso casa, mentre molti dormono, mi sono imbattuto in questo trasporto eccezionale scortato da due veicoli, nei pressi della rotonda Diotti... Ho deciso di seguirlo per capire dove andava a finire.... Ma guarda un po'.... Che strada ha preso. Subito chiamati i carabinieri spero che colleghi parmensi possano intervenire. A meno che la Provincia di Parma mi racconti che li ha autorizzati, o qualcuno mi racconti che quella 'trave' è meno di 44 tonnellate... in attesa dei sensori elaborati dall'Università di Parma e dei rilevatori di peso che fanno scattare il rosso".