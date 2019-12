Caccia al pirata della strada

CASALMAGGIORE (VICOMOSCANO) - Sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare il pirata della strada che sabato sera ha investito con la sua auto un 58enne che stava percorrendo a piedi e al buio la strada provinciale 358 a Vicomoscano, dandosi poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. Fino a ieri i militari non sono riusciti a risalire all’identità dell’investitore, ma le possibilità che ci riescano non mancano, anche grazie allo specchietto retrovisore e ai frammenti di carrozzeria persi dalla vettura in seguito all’impatto con il pedone. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19 in via Alessandro Manzoni, all’altezza del negozio Cantini Distribution Service, specializzato nella distribuzione all’ingrosso di articoli per la pulizia della casa e della persona. Il 58enne, residente nella frazione casalasca, era appena uscito dal vicino ospedale Oglio Po quando si è incamminato lungo la provinciale. Il conducente di una vettura proveniente da Viadana e diretta a Casalmaggiore non ha visto l’uomo e l’ha urtato con la parte destra, forse solo con lo specchietto. Il 58enne è stato sbalzato sul ciglio della strada e poi soccorso e trasportato all’Oglio Po con un codice giallo, in condizioni di media gravità.

