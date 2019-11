Investito da un'auto pirata, 58enne in ospedale

CASALMAGGIORE/VICOMOSCANO (30 novembre 2019) - Un uomo è stato investito da un'auto pirata alle 19 di oggi a Vicomoscano. Il 58enne, proveniente dall'ospedale Oglio Po, stava percorrendo a piedi la strada provinciale 358 in direzione della frazione casalese. All'altezza del negozio Cantini è stato investito da una vettura, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'auto ha perso uno specchietto retrovisore attraverso il quale i carabinieri cercheranno di risalire alla vettura. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Casalmaggiore.

