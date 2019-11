Cremona-Mantova, passaggi a livello: 'Via i primi due'

BOZZOLO (29 novembre 2019) - Sovrappassi ferroviari di Bozzolo, c’è finalmente lo studio di fattibilità. Durante la seduta del consiglio comunale di giovedì sera, il sindaco Giuseppe Torchio ha consegnato ai consiglieri la documentazione ricevuta la mattina stessa da Rete Ferroviaria Italiana in merito al progetto di superamento dei due passaggi a livello di Bozzolo.

Dunque dopo anni di proteste, raccolte firme e code infinite che hanno spazientito gli automobilisti, qualcosa di concreto si muove. Per la realizzazione, ovviamente, ci sarà da aspettare ancora un po’ di tempo, ma essa è legata al raddoppio della tratta ferroviaria Cremona-Mantova, il cui iter realizzativo è già comunque iniziato e che dovrebbe concludersi entro il 2025. Gli attraversamenti ferroviari che verranno superati sono quello di via Tezzoglio e viale Valzania.

