Guasto alle linee telefoniche, ecco come contattare l'ospedale Oglio Po

CASALMAGGIORE (28 novembre 2019) - A causa di una guasto alla linea telefonica dell’area di Casalmaggiore, l’Ospedale Oglio Po, al momento, è isolato sia per le chiamate in entrata che in uscita. L’Asst di Cremona ha attivato immediatamente la procedura interna per garantire in emergenza le comunicazioni attraverso i telefoni cellulari.

Il Centralino e il Pronto Soccorso possono essere contattati, per emergenze, ai numeri: