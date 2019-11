Anpana di Cremona alla ricerca di uno spazio per il nuovo rifugio per i cani

CALVATONE (28 novembre 2019) - Anpana Onlus di Cremona dal 28 aprile 2020 cesserà di gestire il Canile Rifugio ed il Centro Recupero animali Selvatici situati all’interno del Parco Rifugio la Cuccia e il Nido di Calvatone ma intende proseguire altrove la propria attività. Anpana Onlus cerca nella zona del Casalasco-Oglio Po un terreno agricolo da acquistare o da affittare a lungo termine, dai 15 mila ai 20 mila metri quadrati «che non sia nelle immediate vicinanze di un centro abitato, con o senza casolare annesso. Se qualcuno avesse offerte o informazioni su terreni aventi queste caratteristiche non esiti a contattarci privatamente».

Anpana comunica che chi volesse sostenere il progetto può farlo effettuando una donazione direttamente presso l'Ufficio del Canile Rifugio aperto ogni giorno dalle 14 alle 17.30, weekend compreso rivolgendosi a un operatore o un volontario Anpana Onlus. Oppure versando un contributo sul conto corrente presso la Banca CariParma di San Giovanni in Croce, IBAN: IT 25 N 06230 57130 000043318875, causale «Offerta Canile Rifugio» oppure tramite PayPal cliccando sul link seguente https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO