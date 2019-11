Vho, cimitero senza barriere

PIADENA DRIZZONA (29 novembre 2019) - Se ne parlava già oltre dieci anni fa, poi il tempo è trascorso senza che si giungesse a nulla di concreto mentre finalmente adesso l’operazione è in atto. I vialetti del cimitero di Vho verranno resi percorribili anche per le carrozzine dei diversamente abili, perché la ghiaia - che spesso aveva suscitato lamentele - verrà sostituita completamente con materiale autobloccante: una superficie che, in generale, agevolerà anche le persone con difficoltà di deambulazione. Lo ha ricordato martedì sera in consiglio comunale il vicesindaco Gianfranco Cavenaghi, spiegando che i lavori sono in corso, su progetto dell’architetto Emilio Comencini.

