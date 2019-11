Asolana indecente, ecco la Parigi-Dakar casalasca

CASALMAGGIORE (29 novembre 2019) - Buche sulle strade provinciali, gomme ko per gli automobilisti. Capita lungo la 343 Asolana, ad esempio, messa a dura prova dalle piogge insistenti dei giorni scorsi che hanno finito per peggiorare ulteriormente una situazione che in alcuni punti si presentava già abbastanza critica.

È il caso, ad esempio, della rotonda Sereni, a Vicobellignano, o della rotatoria vicina alla media Diotti, ma anche di diversi tratti posti più a nord, a Martignana di Po, San Giovanni in Croce e Piadena. Qua e là il manto stradale è molto lesionato e a poco servono i rattoppi temporanei, in vista di ulteriori interventi di messa in sicurezza. Il fenomeno delle buche è conseguenza della pioggia insistente che non ha mai smesso.

