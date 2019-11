In casa due biciclette rubate, denunciato per ricettazione

VIADANA (28 novembre 2019) - Era rimasto intossicato all'interno della propria abitazione a causa dell'uso improprio di una stufa a gpl. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri, che nel corso dell’ispezione della casa rinvenivano una bicicletta elettrica ed una bici da passeggio, entrambe contrassegnate da un numero seriale e ancora in parte avvolte dall’imballaggio originale. I successivi accertamenti da parte dei militari permettevano di appurare che i due velocipedi erano stati rubati lo scorso 10 gennaio all’interno del deposito TNT di Altavilla Vicentina. L’uomo – un cittadino straniero - non ha saputo dimostrare la provenienza delle due biciclette ed è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per ricettazione.

