Bando sul Plaza Café: da bar a luogo per attività culturali

VIADANA (28 novembre 2019) - I locali in piazzale Baroni che un tempo hanno ospitato il Plaza Café, locale pubblico chiuso nel 2017 in seguito a un’interdittiva antimafia della Prefettura di Mantova per «rischi di condizionamento da parte della criminalità organizzata», potrebbero rinascere a nuova vita ospitando iniziative di promozione culturale, educativa, sociale e ambientale, anche con attività commerciali, artigianali ed esercizio di vicinato ma senza fine di lucro. L’iniziativa parte dal Comune di Viadana, proprietario dell'immobile (il Plaza Café era in affitto), con un apposito bando che da in concessione i locali con un canone mensile a base d’asta di 600 euro. La finalità dell’iniziativa è quella di trovare un soggetto che svolga attività di promozione della cultura, dell’arte, dell’educazione, della tutela dell’ambiente, anche finalizzate al sostegno del disagio sociale, nonché dello sviluppo economico solidale, della giustizia sociale, della legalità e del contrasto alla povertà.

L’uso del locale viene concesso per sei anni, rinnovabile per la stessa durata, e le buste con l’offerta dovranno pervenire all’Urp entro e non oltre le ore 12 del 27 dicembre, mentre la procedura pubblica sarà il 2 gennaio 2020, alle 9, presso la sala consiliare in municipio.

