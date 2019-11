Fibra ottica e led, il paese diventa tecnologico

MARTIGNANA PO (28 novembre 2019) - Fibra ottica con hot spot wi fi, illuminazione pubblica a led con l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche e varco elettronico. Queste le innovazioni tecnologiche alle quali sta lavorando il Comune di Martignana di Po e che avranno uno sviluppo concreto nel 2020. «In relazione alla fibra ottica — afferma il sindaco Alessandro Gozzi — deve essere fatta un po’ di chiarezza, perché spesso i cittadini mi chiedono come possono fare per avere il collegamento. La fibra ottica a Martignana Po c’è già ma collega gli edifici pubblici, ossia le tre scuole, il municipio e la biblioteca. Si tratta dello stesso iter che ha seguito, ad esempio, il Comune di Gussola. La seconda fase prevede l’estensione dei collegamenti internet attraverso degli hot spot per il collegamento wi-fi. Al massimo pensiamo che possano essere tre in paese». La diffusione della fibra ottica nelle abitazioni potrà seguire prossimamente uno sviluppo come quello che c’è ad esempio a Casalmaggiore, con la distribuzione agli armadi e le conseguenti, eventuali connessioni alle case private tramite il classico ‘doppino’ in rame.

