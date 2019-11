Lotta al gioco d'azzardo: nuovo regolamento

CASALMAGGIORE (28 novembre 2019) - Da domenica prossima entra ufficialmente in vigore il regolamento sul gioco d'azzardo patologico che il consiglio comunale di Casalmaggiore ha approvato alla fine di settembre. In vista di questa scadenza, l’ufficio di Piano del Consorzio Casalasco Servizi Sociali ha organizzato alcuni appuntamenti, nell’ambito del progetto Legami No Slot.

In collaborazione con il Consorzio di Viadana, la Comunità Papa Giovanni XXIII e Arca Formazione, e con la collaborazione di Ats Valpadana e dei Comuni di Casalmaggiore e Viadana, sabato dalle 10 alle 13 a Casalmaggiore, all’Open Innovation Campus, in via Volta 3, si terrà un convegno intitolato «Aziende in salute» sulla promozione di sani stili di vita sul lavoro, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei programmi e della rete europea Whp (Workplace Health Promotion). Aderire a questa rete significa impegnarsi a realizzare buone pratiche nel campo della promozione della salute dei lavoratori (alimentazione, movimento, lotta alle dipendenze, lotta al tabagismo, mobilità sostenibile, conciliazione tra vita e lavoro), secondo un percorso predefinito (il programma Whp). L’adesione alla rete Whp è gratuita e rivolta a tutte le imprese del territorio che aderiscono al regolamento previsto dal progetto, ed è aperta alla partnership di tutti coloro che vogliano sostenere nel tempo questa iniziativa.

