Polo Romani, formazione sanitaria: opportunità lavorativa

CASALMAGGIORE (27 novembre 2019) - Una novità — che rappresenta una opportunità di grande rilievo per il territorio — sarà presentata domani alle 20.30 nel corso dell’Open Day dell’Istituto di istruzione superiore Romani di Casalmaggiore, serata in cui saranno illustrati i corsi di studio previsti. Dall’anno scolastico 2020-2021 il Romani attiverà al suo interno il Corso professionale dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale (ex servizi socio-sanitari), orientando gli apprendimenti per rispondere all’incremento della domanda dei servizi alla persona di tipo socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario.

«Il corso in questione — spiega la dirigente scolastica Luisa Caterina Maria Spedini — è di cinque anni e sarà concluso dall’esame di Stato, consentendo eventualmente di accedere all’Università. Il diplomato del nuovo indirizzo possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale».





