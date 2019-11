Area abbandonata, il sindaco: 'È una discarica abusiva e i proprietari sono svaniti nel nulla'

MARTIGNANA DI PO (26 novembre 2019) - «La zona un tempo destinata ad ospitare una centrale ad oli vegetali, progetto poi abbandonato, è diventata una discarica e adesso stiamo cercando di sanare la situazione». Il sindaco Alessandro Gozzi spiega quel che la sua amministrazione sta facendo per evitare che l’area diventi sempre più un immondezzaio.

«Abbiamo inviato varie lettere a Martignana Po Energie Srl, la società che avrebbe dovuto realizzare la centrale — continua —. A quanto ci consta, apparterebbe al Gruppo Colucci di Napoli, al quale abbiamo inviato delle raccomandate, ma tutte sono tornate indietro, perché, a quanto pare, la società è in liquidazione. Le ultime notizie ci danno un riferimento in quel di Dalmine, in provincia di Bergamo, ma anche in questo caso non siamo riusciti ad ottenere nulla. A questo punto per cercare di risolvere il problema abbiamo segnalato l’area alla Prefettura di Cremona come zona degradata. Questo per due ordini di motivi. Anzitutto, per sapere che fine ha fatto la società, perché vorremmo individuare le persone a cui poter chiedere di ripulire tutta l’area. In secondo luogo perché vorremmo emettere una ordinanza per poter chiudere i passi carrai in modo da evitare che entri gente ad abbandonare rifiuti».

