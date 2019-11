Piena del Po, stasera chiude l'argine maestro tra Roncadello e via del Porto

CASALMAGGIORE (25 NOVEMBRE 2019) - In relazione alla piena del Po, il sindaco Filippo Bongiovanni ha comunicato che "da stasera 25 novembre alle 19 sarà chiuso al traffico veicolare l'argine maestro tra Roncadello e via del Porto per consentire ad Aipo e Protezione Civile di passare e monitorare senza disturbo e per maggiore sicurezza da parte di tutti".

