Viadana, riunione per preallarme piena del Po

VIADANA (24 novembre 2019) - A seguito di richiesta del Sindaco Alessandro Cavallari di convocazione di una riunione operativa in relazione all'avviso di criticità emesso ieri da Regione Lombardia e dalle previsioni del tempo per le prossime ore sul bacino del fiume Po, si sono riuniti presso il municipio del comune di Viadana il sindaco Alessandro Cavallari, l'assessore Romano Bellini, il vicepresidente ass. Protezione Civile Pamela Tursi, il comandante della Polizia locale Doriana Rossi, il dirigente Area tecnica Giuseppe Sanfelici, la Guardia Venatoria Provinciale Andrea Caleffi. In considerazione della situazione generale sul bacino del fiume Po che prevede un innalzamento del livello del fiume da oggi fino a martedì 26 novembre, si ritiene necessario attivare la fase di preallarme e l'emissione di un ordinanza di chiusura delle golene, con divieto di accesso a mezzi e persone. L'ordinanza, che dovrà partire dal pomeriggio di lunedì dovrà prevedere anche in divieto di attività venatoria nelle golene sia aperte che chiuse e il divieto di accesso ai natanti nella golene allagate ( zona B del piano di assetto idrogeologico ). Si invita l'associazione locale di protezione civile ad avvisare i volontari in vista di una possibile mobilitazione per attività di monitoraggio da lunedì sera 25 novembre 2019. L'ufficio tecnico dovrà predisporre l'ordinanza e predisporre la segnaletica da lunedì mattina per la successiva posa sulle vie principali di accesso alle golene. La polizia locale dovrà avvisare i residenti nelle golene della necessità di abbandonare le abitazioni prima dell'arrivo della piena.

