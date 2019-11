Collisione tra auto, un'Audi sfonda la vetrina della Lega

BOZZOLO (24 novembre 2019) - Incidente senza grosse conseguenze per gli occupanti sabato sera a Bozzolo, poco prima di mezzanotte. Due auto con a bordo quattro persone sono entrate in collisione in via Valcarenghi, un'Audi senza controllo ha sfondato la sede del partito della Lega distruggendola e provocando ingenti danni. I feriti sono stati portati negli ospedali di Casalmaggiore e Mantova.