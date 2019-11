Leonardo e la Dama, nasce l’asse con Cracovia

SAN GIOVANNI IN CROCE (24 novembre 2019) - Collaborazione culturale tra San Giovanni in Croce e Cracovia grazie alla figura di Cecilia Gallerani. A renderla possibile è stato lo staff di Villa Medici del Vascello, che si è recato il 20 novembre in visita ufficiale al Museo Nazionale della città polacca dove, dal 2017, dopo essere divenuto di proprietà dello Stato polacco, è conservato il celebre dipinto «La Dama con l'ermellino», che ritrae la marchesa sangiovannese musa di Leonardo da Vinci. All'appuntamento presso la sede principale del complesso museale si è giunti dopo alcuni contatti epistolari. Così il sindaco Asinari: «Gratificati dall’intrattenere rapporti internazionali con istituzioni talmente prestigiose».

