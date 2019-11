Vigili del fuoco, «Una caserma per il territorio»

VIADANA (24 novembre 2019) - L’amministrazione comunale ha indetto una riunione per domani mattina in municipio per fare il punto della situazione e anche passi avanti nel progetto di costruzione, e condivisione della spesa, della nuova caserma dei vigili del fuoco, invitando i Comuni limitrofi che usufruiscono del servizio e anche le aziende private. «Come è noto l’attuale sede del distaccamento è situata in un edificio non adeguato alle esigenze dei vigili del fuoco», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Franco Rossi. La nuova caserma, da realizzare nella zona Gerbolina in un’area nei pressi della sede della Croce Verde, ha un costo stimato di due milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO