Incidente lungo l'Asolana, illesi i conducenti

MARTIGNANA DI PO (23 novembre 2019) Incidente lungo l'Asolana alle 20.15 di ieri all'altezza del tempio Sikh di Martignana di Po. Protagoniste una Porsche Macan e una Ford Focus, che procedevano in direzione Casalmaggiore. In fase di sorpasso il Suv, condotto da un 64enne di Casalmaggiore, ha colpito la Focus, guidata da un 34enne di origine indiana e residente in provincia di Mantova, che stava svoltando a sinistra verso il tempio. La Macan, in seguito all'urto, ha terminato la corsa ribaltata nel fossato asciutto attiguo alla carreggiata. Sul posto i carabinieri di Piadena, due autoambulanze della Padana Soccorso, i vigili del fuoco di Viadana. I due conducenti, rimasti illesi, hanno rifiutato il ricovero. I mezzi sono stati recuperati dalla carrozzeria Lazzari di Vicomoscano.

