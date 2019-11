Inaugurato ma incompiuto, il parco Nassiriya attende da 10 anni

MARTIGNANA DI PO (22 novembre 2019) - Sono trascorsi oltre dieci anni dalla inaugurazione del parco Caduti di Nassiriya, era domenica 17 maggio 2009, caratterizzato dalla presenza di una scultura del peso complessivo di 250 quintali (140 il basamento e 110 l’opera scultorea sovrastante) realizzata dall’artista Isaia Lazzari, ma l’area è ancora, sostanziamente, una ‘incompiuta’ ed è spesso al centro del dibattito in paese, tanto che di recente alcuni cittadini si sono mossi per chiedere al Comune di poter rendere quella zona più fruibile. «Mi era stato detto che erano state raccolte delle firme a sostegno di questa istanza di riqualificazione dell’area - spiega il sindaco Alessandro Gozzi -, ma al momento non sono state ancora depositate. Ho incontrato nel frattempo i promotori dell’iniziativa, ai quali ho fatto presente l’intenzione di convocare una assemblea pubblica sul tema, che si terrà a dicembre per rispondere direttamente ai cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO