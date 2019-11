Torre d'Oglio, resta chiuso il ponte di barche

TORRE D'OGLIO (21 novembre 2019) - Resta ancora chiuso al traffico e lo sarà anche la prossima notte il ponte di barche di Torre d’Oglio. Lo stop alla circolazione era scattato dalle ore 20.30 di ieri (mercoledì 20 novembre). Il ponte, situato lungo la provinciale 57 Mantova – Viadana tra Cesole e San Matteo delle Chiaviche resterà off limits sino a quando non si abbasserà il livello del fiume e non si ristabiliranno le condizioni minime per il transito in sicurezza dei veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO