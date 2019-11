Ensemble Salieri: «La nostra musica per Marco»

CASALMAGGIORE (21 novembre 2019) - Alle 16 di domenica 24 nella chiesa di San Francesco si terrà il 22esimo concerto dell’Ensemble Salieri della Società Musicale Estudiantina di Casalmaggiore. L’appuntamento musicale sarà dedicato alla memoria di Marco Bazzani, il caposervizio della redazione di Casalmaggiore del quotidiano La Provincia, scomparso improvvisamente nel pomeriggio di sabato 21 settembre mentre si trovava nella sua abitazione di via Giovanni Falcone a Piadena. A portare via Marco, giornalista che aveva iniziato la sua collaborazione con La Provincia nel 1989 fino all’assunzione e alla progressione in carriera, è stato un infarto. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomente in particolar modo le comunità di Piadena, il suo paese, e di Casalmaggiore, la città in cui lavorava da anni a stretto contatto con cittadini, volontari e autorità.

