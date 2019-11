Perde il controllo dell'auto e cozza contro la spalla in cemento di un ponte

VALLE/CASALMAGGIORE (21 novembre 2019) - Ha perso il controllo della sua auto ed è andato a cozzare contro la spalla in cemento di un ponte. Protagonista dell'incidente, avvenuto intorno alle 10.40, un 47enne di Viadana. Il mantovano procedeva al volante della sua Volkswagen Polo da Valle di Casalmaggiore diretto verso Bellaguarda, frazione di Viadana, costeggiando un canale. Ad un certo punto ha svoltato a destra per immettersi sul ponte che sovrasta il corso d'acqua quando ha perso il controllo della vettura che è andata a cozzare contro la spalla del manufatto. L'uomo ha riportato contusioni lievi ed è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore da una autoambulanza della Padana Soccorso. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore e i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO