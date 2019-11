Trasporto eccezionale perde il carico sull'Asolana

VICOBELLIGNANO/CASALMAGGIORE (21 novembre 2019) - Perdita di carico durante un trasporto eccezionale in transito lungo l'Asolana poco prima delle 10. Proveniente da San Giovanni in Croce, un autoarticolato Volvo, carico di travi per lavori in edilizia, dopo aver affrontato la rotatoria Sereni, mentre procedeva in direzione Casalmaggiore ha perso il carico andando fuori strada sulla propria destra. Il materiale è finito nel fosso e ha anche sfondato la recinzione della ex ditta di laterizi Sereni. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore. Disagi al traffico, regolato a senso unico alternato. Nelle prossime ore probabilmente la circolazione lungo l'Asolana dovrà essere deviata all'altezza della rotatoria Sereni e dell'incrocio con la sp 85 a Vicobellignano per consentire il non facile recupero dei materiali.

