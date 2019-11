Fuoristrada: mamma e figlioletta al pronto soccorso

SABBIONETA (21 novembre 2019) - Uscita di strada di una Volkswagen TIguan intorno alle 7.45 di oggi lungo la strada provinciale 10. Alla guida del mezzo una 36enne di Casalmaggiore che procedeva in direzione di Sabbioneta. A bordo della vettura si trovava la figlia di 6 anni della conducente. Ad un certo punto la donna si è proiettata verso destra uscendo dalla carreggiata e l'auto si è adagiata su un fianco. Sul posto l'autoambulanza della Padana soccorso, l'automedica dell'ospedale Oglio Po e i carabinieri di Sabbioneta e di Casalmaggiore. Mamma e figlia sono state portate in codice verde al pronto soccorso. Tanto spavento ma nulla di grave, per fortuna. Non è da escludere che la 36enne sia stata indotta a buttarsi verso destra perché dalla parte opposta della strada, quasi in corrispondenza con il punto dell'uscita di strada, si trova una buca nell'asfalto cosicché i veicoli tendono ad aggirarla proiettandosi verso la loro sinistra. La casalasca potrebbe essersi spaventata vedendo un veicolo arrivare dalla direzione opposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO