Arrestato 56enne sorpreso a rubare a Gualtieri

RIVAROLO DEL RE (20 novembre 2019) - E’ andata male la trasferta furtiva per un ladro che aveva indirizzato le proprie attenzioni furtive verso un edificio disabitato di proprietà di un’immobiliare di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. L’eccezionale connubio tra l’immediato allarme dato dal derubato al 112 e il tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla ha consentito di cogliere sul fatto il ladro e recuperare parte della refurtiva già trafugata che l’uomo aveva caricato nel suo furgone parcheggiato poco lontano. Per questo motivo nella mattinata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla con l’accusa di furto aggravato hanno arrestato un 56enne di Rivarolo del Re ed Uniti, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO