Piena del Po, previsto il livello 1 di criticità nelle prossime ore

CASALMAGGIORE (20 novembre 2019) - In una nota trasmessa dall'AIPo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, si legge che il Grande Fiume raggiungerà nella giornata di oggi valori superiori al livello 2 (colore arancione-moderata criticità) nei rami deltizi, in ragione delle precipitazioni di questi giorni, dei consistenti afflussi dagli affluenti emiliani e dei sostenuti livelli di marea. Tale situazione si protrarrà anche nei prossimi giorni. Un incremento – livello 1 di criticità (colore giallo) – è previsto nelle prossime ore anche nel tratto tra Casalmaggiore e Polesella. Il personale AIPo è attivo nelle attività di monitoraggio e controllo delle opere idrauliche di competenza, in stretto raccordo col sistema regionale e locale di protezione civile. E' raccomandata prudenza in prossimità delle aree prospicienti il fiume e golenali.

