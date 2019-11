Capriolo attraversa la strada, animale morto e ingenti danni alla vettura

GAZZUOLO (20 novembre 2019) - I carabinieri della locale Stazione, nelle prime ore della mattinata di ieri, sono intervenuti in via Strada Viadanese nella immediata periferia, in quanto un automobilista del luogo ha investito, ferendolo mortalmente, un capriolo adulto che all’improvviso gli aveva attraversato la strada, provocando ingenti danni all’autovettura. Oltre ai militari sono intervenute le Guardie Zoofile di Mantova per il recupero della carcassa dell’animale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO