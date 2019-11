Natale, tornano le luminarie

PIADENA DRIZZONA (20 novembre 2019) - Nelle prossime festività natalizie Piadena Drizzona tornerà ad avere le luminarie. L’iniziativa viene portata avanti dal Comune e dalla Pro loco. «Il progetto - spiega il consigliere comunale Pietro Francesconi - prevede il posizionamento, ad esempio in via Matteotti e in via Platina, di striscioni con le scritte luminose ‘Buone Feste’. È poi in programma l’installazione, all’esterno dei portici di via Libertà, di strisce luminose che richiamano il ghiaccio. In più, abbiamo previsto la dislocazione di una quarantina di ‘piante’ formate da lampade a led lungo i marciapiedi». Verrà inoltre addobbata come ogni anno la magnolia di piazza Garibaldi attigua alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

