Auto nel fosso: muore una donna

RIVAROLO MANTOVANO (18 novembre 2019) - Uscita di strada fatale, pochi istanti prima della 20.30, lungo la Sp61 alle porte di Rivarolo Mantovano. A perdere la vita una donna di nazionalità indiana di Rivarolo del Re. Ferita, in modo non grave, una connazionale che viaggiava con lei, anch'ella di Rivarolo del Re.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente - la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Casalmaggiore - la Skoda con a bordo le due donne stava viaggiando da Casteldidone verso Rivarolo. Poco prima del centro abitato mantovano, la conducente non è più riuscita a governare l'auto che è finita fuori strada sulla sinistra in un fosso pieno d'acqua. In quel momento, a causa della pioggia, la strada era viscida e scivolosa.

Per la donna, nonostante i soccorsi degli equipaggi della Padana Soccorso e della Croce Verde, intervenuti insieme all'automedica e ai vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare. La connazionale è invece riuscita a uscire dalla vettura con le proprie gambe, pur essendo lievemente ferita.