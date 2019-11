Istituto Diotti, "Dalla parte della legge"

CASALMAGGIORE (19 novembre 2019) - «Scuola di trasparenza e legalità» per una ventina di alunni dell’Istituto comprensivo Diotti di Casalmaggiore, che in Piazza Città di Lombardia a Milano, in occasione degli Stati Generali dell’educazione alla legalità, ha presentato una performance teatrale contro la mafia. L’iniziativa prevedeva tre momenti di formazione e testimonianza congiunti: i primi due, introdotti dal presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, per sottolineare «La giornata della trasparenza 2019» su «La riforma del codice degli appalti» e «sul conflitto d’interessi nelle società partecipate»; il terzo sul tema «Come strutturare la formazione alla legalità». Quest’ultimo ha coinvolto direttamente dirigenti scolastici e docenti dei CPL (Centri di Promozione della Legalità), in qualità di utenti e relatori.

