Tetto colabrodo all'asilo. Lunedì di disagi in Carrobbio

VIADANA (18 novembre 2019) - Acqua che cola dai soffitti, armadietti dei bambini pieni d’acqua, sui pavimenti pozzanghere e segni inequivocabili di umidità: il rientro di questa mattina di insegnanti, bidelle e, soprattutto, dei bambini non è stato dei più accoglienti. Il pesante fine settimana di maltempo ha messo in ginocchio la scuola materna di Carrobbio il cui tetto è ormai ridotto a un colabrodo. «Parlo da genitore più che da consigliere comunale — spiega il dem Nicola Federici — ma voglio segnalare una situazione ormai insostenibile. In questi anni non è mai stata effettuata alcuna manutenzione sul tetto della struttura nonostante se ne conoscessero da tempo i problemi. E ciò a fronte, invece, di investimenti in altre scuole del territorio. È evidente che non si può fare una guerra fra poveri ma il quadro è davvero desolante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO