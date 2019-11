Vicobellignano, cordoglio per la morte della barista Lorella Galli

CASALMAGGIORE (17 novembre 2019) - Profondo cordoglio in tutta la comunità casalasca per la scomparsa di Lorella Galli, 61 anni, di Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore, conosciutissima come barista. Per una ventina di anni Lorella aveva gestito il bar dell’ex distributore Ip (ora non più esistente), di fronte all’incrocio tra l’Asolana e la provinciale 85 Bassa di Casalmaggiore. Successivamente, fino alla pensione, risalente a circa un anno fa, Lorella ha lavorato al bar Wine and Coffee Sound, posto tra l’Asolana e via Petofi (il cosiddetto ‘Baggi’), facendosi sempre apprezzare da tutti gli avventori. La malattia, insorta qualche mese fa, ha avuto un decorso rapido e purtroppo inarrestabile, tanto da costringerla al ricovero all’Hospice di Cremona, fino all’epilogo più triste. La Galli lascia la mamma Bruna, il figlio Franco, la sorella Virna.