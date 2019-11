Vasto incendio alla Lavor Store, salvata una donna

CASALMAGGIORE (17 novembre 2019) - Incendio alla Lavor Store di Vicobellignano. Cinque squadre di vigili del fuoco di Cremona, Viadana e Piadena Drizzona sono al lavoro dalle sei per avere ragione delle fiamme nell'azienda che opera nel settore delle pulizie. Al primo piano dell'edificio vive una donna anziana che è stata subito tratta in salvo. La provinciale Asolana è bloccata all'altezza della provinciale 85 Bassa di Casalmaggiore e il traffico viene deviato anche all'altezza della rotonda Diotti. Presenti i carabinieri per disciplinare il traffico, scarso al momento.