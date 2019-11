Il Torrazzo cucina per show cooking

COMMESSAGGIO (17 novembre 2019) - Una cucina per show cooking, corsi e altre attività nel Torrazzo di Commessaggio.

È l'idea dell'amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Sarasini che vorrebbe così far diventare il Torrazzo Gonzaghesco, luogo di sperimentazioni culinarie, punto di riferimento anche per il territorio circostante sia Casalasco sia Viadanese. Il progetto è legato ai Piani Integrati della Cultura di Regione Lombardia, è stato redatto in collaborazione con l'Ufficio bandi di Casalasca servizi e coinvolge altri Comuni del territorio, con capofila San Giovanni in Croce. Un progetto di ampio respiro che vede il filo d'unione nella figura di Leonardo da Vinci con varie iniziative messe in programma con Commessaggio a cui è legata la parte gastronomica.

