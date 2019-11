Varchi elettronici: «Maggiore sicurezza»

CASALMAGGIORE (16 novembre 2019) - Dal Listone arriva una proposta per incrementare la sicurezza: quattro varchi elettronici per controllare i transiti veicolari in zona rotonda Po. Se ne fa interprete il consigliere comunale Alberto Fazzi, affiancato da Alberto Bernini. «La nostra proposta nasce dopo un incontro con le forze dell’ordine», spiega Fazzi. «Vogliamo partire dall’idea espressa dall’amministrazione comunale di posizionare un varco elettronico all’altezza della stazione Ip, di fronte alla concessionaria Capelli Automobili. L’idea ci trova favorevoli, ma a nostro avviso il varco andrebbe spostato all’altezza della rotonda Penny. Questo per evitare che qualcuno possa bypassare il varco, aggirandolo, imboccando la strada Bassa per Vicomoscano dalla Sabbionetana».

